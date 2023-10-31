"Пушіч любить контролювати гру, любить білд-ап. Щоб ми завжди виходили через короткий пас, діяли з розумом і завжди думали про свої позиції. І ще високий пресинг – це основне, чого від нас вимагають.

Динамо – Шахтар: ключовий гравець "гірників" під питанням на Класичне

Готуємося до Класичного. Це, звісно, дуже важлива гра. Поєдинок Динамо і Шахтаря – це завжди дербі, тому ми будемо налаштовані максимально, намагатимемося показати власну гру та зробити все, щоб домогтися позитивного результату", – цитує Назарину УПЛ ТБ.

Нагадаємо, принципове протистояння між Динамо і Шахтарем в рамках 13-го туру УПЛ відбудеться вже у найближчу п'ятницю, 3 листопада. Початок дуелі о 17:00.

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