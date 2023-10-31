Динамо – Шахтер: ключевой игрок "горняков" под вопросом на Классическое
16:09 - Читати українською
Шахтер рискует подойти к матчу против Динамо с весомой кадровой потерей.
Главный тренер "горняков" Марино Пушич объяснил, почему Тарас Степаненко пропускал кубковую встречу с Викторией (3:0).
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"У Степаненко незначительная травма после прошлой тренировки, но ничего особенного. Он хорошо чувствует себя и, вероятнее всего, уже через несколько дней вернется к тренировкам. Возможно, увидим его в составе на следующую игру", – рассказал Пушич в комментарии пресс-службе Шахтера.
У Степаненко остается мало времени, поскольку уже 3 ноября "горняки" сыграют против Динамо в рамках 13-го тура УПЛ.
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