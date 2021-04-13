Нападающий Сельты Факундо Феррейра не смог доиграть 30 тур Примеры против Севильи (3:4).

На 27 минуте поединка аргентинца пришлось менять из-за травмы носа.

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Хавбек Севильи Фернандо в верховой борьбе "заехал" локтем по лицу Феррейры. Столкновение произошло в штрафной андалусийцев, однако арбитр полностью проигнорировал эпизод. Врачам Сельты пришлось останавливать кровотечение, а тренеру – экстренно выпускать Санти Мину.

После матча Феррейре диагностировали перелом носа, что ставит под сомнение участие экс-нападающего Шахтера в следующей встрече.

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