Опытный колумбиец на тренировке жестко столкнулся головами с собственным партнером – Керемом Актюркоглу.

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Обоих пострадавших немедленно доставили в больницу. Керем отделался незначительными повреждениями и вернулся домой. У Фалькао все гораздо серьезнее – рентген обнаружил переломы костей лица. Сегодня же 35-летнему колумбийцу будут делать операцию, сообщает официальный сайт Галатасарая.

Добавим, что Фалькао провел 15 матчей в текущем сезоне, отличился 8 голами и 2 ассистами. Потеря лидера может стать проблемой для Галатасарая, который ведет активную борьбу с Фенербахче за зону Лиги чемпионов.

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