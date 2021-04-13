Хавбек Севільї брутальним ударом зламав ніс Факундо Феррейрі – криваві фото екс-форварда Шахтаря
Нападник Сельти Факундо Феррейра не зміг дограти 30 тур Прімери проти Севільї (3:4).
На 27 хвилині поєдинку аргентинця довелося міняти через травму носа.
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Хавбек Севільї Фернандо у верховій боротьбі "заїхав" ліктем по обличчю Феррейри. Зіткнення відбулося у карному майданчику андалусійців, проте арбітр повністю проігнорував епізод. Лікарям Сельти довелося зупиняти кровотечу, а тренеру – екстрено випускати Санті Міну.
Після матчу Феррейрі діагностували перелом носа, що ставить під сумнів участь екс-нападника Шахтаря в наступній зустрічі.
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