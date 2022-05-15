Футболісти по всьому світу не залишаються байдужими до трагедії, яку нині переживає український народ.

Білоруський півзахисник Риги Юрій Кендиш разом зі своїми українськими одноклубниками Олександром Філіпповим та Владленом Юрченком придбав автомобіль для Збройних сил України, повідомляє Tribuna.

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Nissan X-Trail, куплений футболістами, завдяки волонтерам з центру Tavi draugi вже доправили до Латвії та завантажили гуманітарною допомогою. Авто найближчим часом буде у розпорядженні українських військових.

"Якщо відволіктися від футбольних питань, то хочеться сказати, що мене захоплює прагнення українців зберегти незалежність своєї країни, свою недоторканність, свою історію. Люди згуртувалися, щоб захистити Батьківщину! Це просто фантастично", – вважає Кендиш.

Нагадаємо, хавбек збірної Булорусі виступає за Ригу з січня 2022 року. Раніше він тричі ставав чемпіоном Білорусі у складі БАТЕ і солігорського Шахтаря, тричі вигравав молдавську першість з Шерифом та здобув золоті медалі чемпіонату Литви з Жальгірісом. За плечами Юрія 15 матчів у складі національної збірної Білорусі.

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