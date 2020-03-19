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Хавбек Сампдории сделал неутешительные прогнозы относительно коронавируса – в клубе уже 15 инфицированных

14:20 56 Читати українською
Хавбек Сампдории сделал неутешительные прогнозы относительно коронавируса – в клубе уже 15 инфицированных
Якуб Янкто / Фото из открытых источников

Чешский полузащитник Сампдории Якуб Янкто поделился мыслями относительно ситуации вокруг пандемии COVID-19.

"Мы уже почти неделю заперты в квартире всей семьей. Нас раздражает тот факт, что мы никуда не можем выйти, мы все время находимся в ограниченном пространстве. Мы ничего не можем сделать, поэтому должны это терпеть. Ситуация в Италии очень плохая. Я бы сказал, страшная. Ежедневно тысячи заражённых и сотни погибших. Хуже всего то, что ситуация ухудшается, поэтому невозможно угадать, когда все это закончится.

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Мы все хотим, чтобы государство каким-то образом решило проблему и покончило с ней. Но никто не знает, что должно произойти, чтобы остановить инфекцию и ситуация начала меняться к лучшему. Я был в прямом контакте с партнерами по команде. В клубе заразились уже 15 человек, но их может быть гораздо больше.

Чувствую себя хорошо и надеюсь, что не заражен. Хотя у меня может быть вирус, о чем я еще просто не знаю. Стараюсь не думать об этом. Я просто придерживаюсь всех правил гигиены, не более того. Надеюсь, что со мной все в порядке", – цитирует Янкто издание Sport.cz.

Напомним, Италия является главным центром вспышки коронавируса в Европе. По состоянию на 19 марта в стране инфицировано 35713 человек. Зафиксировано 2978 летальных исходов, еще 4025 человек полностью вылечились.

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