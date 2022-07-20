Полузащитник Миная Михаил Месхи продолжит карьеру в Кечкемете, сообщает официальный сайт венгерского клуба.

Форвард Шахтера находится на просмотре в клубе УПЛ

Сроки и условия соглашения не сообщаются, однако Transfermarkt отмечает, что 25-летний хавбек перебрался в лагерь новичка OTP Банк Лиги (высшего дивизиона) в статусе свободного агента.

Напомним, Месхи – воспитанник донецкого Металлурга, за который и дебютировал на профессиональном уровне в 2014 году. После трех сезонов в каменской Стали перебрался в 2018 году в венгерский Мезекевешд. В 2021-м вернулся в УПЛ и выступал за Минай (1 ассист в 13 матчах). Transfermarkt оценивает украинца в 200 тысяч евро.

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