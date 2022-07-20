Півзахисник Миная Михайло Месхі продовжить кар'єру у Кечкеметі, повідомляє офіційний сайт угорського клубу.

Форвард Шахтаря перебуває на перегляді в клубі УПЛ

Терміни і умови угоди не повідомляються, однак Transfermarkt зазначає, що 25-річний хавбек перебрався до табору новачка OTP Банк Ліги (найвищого дивізіону) у статусі вільного агента.



Нагадаємо, Месхі – вихованець донецького Металурга, за який і дебютував на професіональному рівні у 2014 році. Після трьох сезонів у кам'янській Сталі перебрався у 2018 році в угорський Мезекевешд. У 2021-му повернувся в УПЛ і виступав за Минай (1 асист у 13 матчах). Transfermarkt оцінює українця у 200 тисяч євро.

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