Форвард Шахтера находится на просмотре в клубе УПЛ
20:41 - Читати українською
Нападающий Шахтера Андрей Борячук близок к смене клуба в Украине.
Борячук сейчас находится в расположении Металлиста 1925, который может подписать нападающего, сообщает Профутбол Digital.
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Права на игрока принадлежат Шахтеру, который намерен снова отправить форварда в аренду. Прошлый сезон Андрей провел в Рухе.
Отметим, что Борячук является воспитанником Шахтера, но с 2017 года за основную команду сыграл всего 17 матчей, отличившихся 6 голами и 1 ассистом.
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