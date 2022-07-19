Нападающий Шахтера Андрей Борячук близок к смене клуба в Украине.

Борячук сейчас находится в расположении Металлиста 1925, который может подписать нападающего, сообщает Профутбол Digital.

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Права на игрока принадлежат Шахтеру, который намерен снова отправить форварда в аренду. Прошлый сезон Андрей провел в Рухе.

Отметим, что Борячук является воспитанником Шахтера, но с 2017 года за основную команду сыграл всего 17 матчей, отличившихся 6 голами и 1 ассистом.

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