toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига Европы
ОЛИМПИК - ДИНАМО КИЕВ СЕВИЛЬЯ - ИНТЕР ШАХТЕР - КОЛОС ТРАНСФЕРЫ

Хавбек Манчестер Юнайтед стал лучшим бомбардиром Лиги Европы – полузащитник опередил Лукаку

10:28 - Читати українською
Хавбек Манчестер Юнайтед стал лучшим бомбардиром Лиги Европы – полузащитник опередил Лукаку
Бруну Фернандеш / Getty Images

УЕФА назвал имя самого результативного игрока ЛЕ в сезоне 2019/20.

Это звание получил полузащитник "красных дьяволов" Бруну Фернандеш, сообщает официальный сайт УЕФА. Игрок успел отметиться восемью голами в этом розыгрыше Лиги Европы.

Севилья – Интер – видео голов

Второе место в гонке бомбардиров занял форвард миланского Интера Ромелу Лукаку, который сумел отличиться с пенальти и в финале ЛЕ – 7 голов. На один точный удар меньше у Андража Шпорара (Слован/Спортинг), Даити Камады (Айнтрахт), Альфредо Морелоса (Рейнджерс), Эдина Вишчи (Истанбул Башакшехир) и Диогу Жоты (Вулверхэмптон). К слову, во внимание не принимались мячи, забитые на стадии квалификации.

Напомним, Севилья в шестой раз завоевала титул Лиги Европы, победив в финальном поединке Интер со счетом 3:2.

Севилья переиграла Интер в безумном финале ЛЕ – полное дежавю имени Днепра и уникальный рекорд Лукаку

blog_ava
Севилья – Интер – 3:2 – видео голов и обзор матча
00:04
16384
Теги
Лига Европы Интер Интер Ромелу Ромелу Лукаку Бруну Бруну Фернандеш Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
27
мин
Десна
17:00
Заря
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?