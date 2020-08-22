Хавбек Манчестер Юнайтед стал лучшим бомбардиром Лиги Европы – полузащитник опередил Лукаку

УЕФА назвал имя самого результативного игрока ЛЕ в сезоне 2019/20.

Это звание получил полузащитник "красных дьяволов" Бруну Фернандеш, сообщает официальный сайт УЕФА. Игрок успел отметиться восемью голами в этом розыгрыше Лиги Европы.

Севилья – Интер – видео голов

Второе место в гонке бомбардиров занял форвард миланского Интера Ромелу Лукаку, который сумел отличиться с пенальти и в финале ЛЕ – 7 голов. На один точный удар меньше у Андража Шпорара (Слован/Спортинг), Даити Камады (Айнтрахт), Альфредо Морелоса (Рейнджерс), Эдина Вишчи (Истанбул Башакшехир) и Диогу Жоты (Вулверхэмптон). К слову, во внимание не принимались мячи, забитые на стадии квалификации.

Напомним, Севилья в шестой раз завоевала титул Лиги Европы, победив в финальном поединке Интер со счетом 3:2.

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