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Хавбек Манчестер Юнайтед став найкращим бомбардиром Ліги Європи – півзахисник випередив Лукаку

10:28 - Читать на русском
Хавбек Манчестер Юнайтед став найкращим бомбардиром Ліги Європи – півзахисник випередив Лукаку
Бруну Фернандеш / Getty Images

УЄФА назвав ім'я найрезультативнішого гравця ЛЄ у сезоні 2019/20.

Це звання здобув півзахисник "червоних дияволів" Бруну Фернандеш, повідомляє офіційний сайт УЄФА. Гравець встиг відзначитись вісьмома голами у цьому розіграші Ліги Європи.

Севілья – Інтер – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Друге місце у гонці бомбардирів посів форвард міланського Інтера Ромелу Лукаку, який зумів відзначитись і з пенальті у фіналі ЛЄ – 7 голів. На один влучний удар менше у Андража Шпорара (Слован/Спортінг), Даіті Камади (Айнтрахт), Альфредо Морелоса (Рейнджерс), Едіна Вішчі (Істанбул Башакшехір) та Діогу Жоти (Вулверхемптон). До слова, до уваги не брались м'ячі, забиті на стадії кваліфікації.

Нагадаємо, Севілья вшосте завоювала титул Ліги Європи, перемігши у фінальному поєдинку Інтер з рахунком 3:2.

Севілья перестріляла Інтер у шаленому фіналі ЛЄ – повне дежавю імені Дніпра та унікальний рекорд Лукаку

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Теги
Ліга Європи Інтер Інтер Ромелу Ромелу Лукаку Бруну Бруну Фернандеш Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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