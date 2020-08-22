Хавбек Манчестер Юнайтед став найкращим бомбардиром Ліги Європи – півзахисник випередив Лукаку

Це звання здобув півзахисник "червоних дияволів" Бруну Фернандеш, повідомляє офіційний сайт УЄФА. Гравець встиг відзначитись вісьмома голами у цьому розіграші Ліги Європи.

Севілья – Інтер – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Друге місце у гонці бомбардирів посів форвард міланського Інтера Ромелу Лукаку, який зумів відзначитись і з пенальті у фіналі ЛЄ – 7 голів. На один влучний удар менше у Андража Шпорара (Слован/Спортінг), Даіті Камади (Айнтрахт), Альфредо Морелоса (Рейнджерс), Едіна Вішчі (Істанбул Башакшехір) та Діогу Жоти (Вулверхемптон). До слова, до уваги не брались м'ячі, забиті на стадії кваліфікації.

Нагадаємо, Севілья вшосте завоювала титул Ліги Європи, перемігши у фінальному поєдинку Інтер з рахунком 3:2.

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