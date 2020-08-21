Севилья переиграла Интер в безумном финале ЛЕ – полное дежавю имени Днепра и уникальный рекорд Лукаку

Прямая трансляция на канале "Футбол 1", начиная с 21:45.. Матч, как и онлайн-трансляция Севилья – Интер на "Футбол 24", стартовал в 22:00. Две команды, которые выбивали Шахтер в его последних еврокубковых полуфиналах. Севилья делала это в 2016-м, Интер – 4 года спустя. На счету испанцев 5 трофеев Лиги Европы (ни одного поражения в финалах), итальянский суперклуб победил трижды, но все разы еще под старым названием Кубок УЕФА.

Севилья – Интер – 3:2 – видео голов и обзор матча

Неуверенная игра Хандановича на выходе, непонятное кунг-фу двух интеристов, которые столкнулись друг с другом перед собственной штрафной – ничего этого не хватало Севильи уже на 3-й минуте. Ведь Барелла, как и в матче против Шахтера едва уловимым движением разогнал классную контратаку, а рывок Лукаку попросту не смогли сдержать. Сначала Диего Карлос хватал Ромелу за спину и руки перед штрафным, но бельгиец все равно пролез в площадь Севильи и уже там его таки завалили. Сам же обидчик Шахтера и реализовал пенальти. Люк де Йонг быстро сравнял. Уже на 12-й минуте Навас подал, а 29-летний нидерландец опередил Година и расстрелял Ханадановича ударом головой. Два первых удара в створ ворот – 2 гола. Вот она цена использованного момента, как тут не вспомнить Мораеса в полуфинале.

Севилья – Интер: онлайн-трансляция финала ЛЕ

Барелла попал в руку Фернандо. В естественном положении, считает шотландский судья, какое еще пенальти. Конте же психует и получает заслуженную желтую. Ну вот вам момент, зачем на судейство кивать. Д'Амброзио замыкал нацеленный крос с левого края, но с убойного расстояния пробил в молоко. Лаутаро обыгрывает, казалось, соперника и падает, наталкиваясь на легкий блок Наваса. Судья матча Шахтер – Колос назначил бы 2 пенальти, а здесь ничего, играем дальше, слишком красивое падение, так что наказание было бы натянутым. Стоит поучиться украинским арбитрам.

Ощутимое преимущество Севильи, и второй гол де Йонга не удивил нисколько. Банега идеально подал, Люк перевисел Гальярдини. Мгновенный ответ Интера – Годин на 36-й исправился. Брозович идеально закрутил со штрафного, который снова заработал Лукаку против Карлоса, а для бывшего "министра обороны" Атлетико такие момент, как семечки щелкать на украинских трибунах. Первый тайм закрывала очередная подача Севильи со штрафного. Ханданович эффектно потянул удар Окампоса.

Почти сразу после перерыва Гальярдини промазал метров с 11. Затем Лукаку снова убежал от Карлоса, на этот раз со своей половины поля. Однако Буну вышел далеко из ворот и заблокировал удар Ромелу. Наказание было неизбежно. Но как они забили! Диего Карлос ударом через себя, Лукаку подправляет мяч, который летел мимо ворот, что б там ни придумывали в УЕФА, где каким-то чудом записали гол на бразильского защитника. Автогол и невероятная драма. Впервые в истории всех еврокубковых финалов футболист забил в чужие и свои ворота!

Bacca hizo el gol en el 73' en aquel 3-2 contra Dnipro en 2015! — TakeTheCanoli (@ClemenzaCannoli) August 21, 2020

Полное дежавю сценария финала Днепра против Севильи. Тогда украинцы также открыли счет, потом повели испанцы. До перерыва было 2:2, но короли Лиги Европы забили третий, он же победный. И даже решающая минута практически та же самая (73 и 74).Безумный момент Интера на 82-й. Подача с левого фланга, промах защитника, Мозес пробил коленями, Санчес добавил носком бутсы, но слишком слабо – Кунде успел выбить из пустых ворот. Не в этой жизни, не против этой команды. Представитель чемпионата Испании выигрывает 15-й подряд еврокубковый финал против команды из другой страны, в котором принимает участье. Ох уж, эта феноменальная Примера!