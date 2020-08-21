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ОЛИМПИК - ДИНАМО КИЕВ СЕВИЛЬЯ - ИНТЕР ШАХТЕР - КОЛОС ТРАНСФЕРЫ

Севилья – Интер – видео голов

22:36 - Читати українською
Севилья – Интер – видео голов
Севилья – Интер – видео голов и обзор финала Лиги Европы 21 августа 2020

Севилья встречается с Интером в финале Лиги Европы 2019/20. Смотрите видео голов и обзор матча Севилья – Интер на "Футбол 24".

12’ Люк де Йонг
33’ Люк де Йонг
 
Ромелу Лукаку 5’
Диего Годин 36’
5’ Ромелу Лукаку
12’ Люк де Йонг
33’ Люк де Йонг
36’ Диего Годин

Матч, как и онлайн-трансляция Севилья – Интер на "Футбол 24", стартовал в 22:00. Встречаются две команды, которые выбивали Шахтер в его последних еврокубковых полуфиналах. Севилья делала это в 2016-м, Интер – несколько дней назад. На счету испанцев 5 трофеев Лиги Европы, итальянский суперклуб победил трижды, но все разы еще под старым названием (Кубок УЕФА).

Уже на 3-й минуте Интер получил право на пенальти. РОмелу Лукаку был сбит в штрафной Севильи. Сам пострадавший и реализовал 11-метровый ударом в нижний угол.

Севилья – Интер – видео гола Лукаку:

На 12-й минуте Севилья восстановила равновесие. Де Йонг откликнулся на подачу с фланга и расстрелял Хандановича.

Севилья – Интер – видео гола де Йонга:

На 33-й минуте испанцы вышли вперед. Люк де Йонг классно откликнулся на подачу Банеги и ударом головой оформил дубль.

Севилья – Интер – видео гола де Йонга:

Практически сразу Интер отыгрался. Годин выиграл верховую борьбу и замкнул подачу Брозович.

Севилья – Интер – видео гола Година:

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