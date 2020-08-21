Севилья – Интер – видео голов

Севилья встречается с Интером в финале Лиги Европы 2019/20. Смотрите видео голов и обзор матча Севилья – Интер на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Севилья – Интер на "Футбол 24", стартовал в 22:00. Встречаются две команды, которые выбивали Шахтер в его последних еврокубковых полуфиналах. Севилья делала это в 2016-м, Интер – несколько дней назад. На счету испанцев 5 трофеев Лиги Европы, итальянский суперклуб победил трижды, но все разы еще под старым названием (Кубок УЕФА).

Уже на 3-й минуте Интер получил право на пенальти. РОмелу Лукаку был сбит в штрафной Севильи. Сам пострадавший и реализовал 11-метровый ударом в нижний угол.

Севилья – Интер – видео гола Лукаку:

На 12-й минуте Севилья восстановила равновесие. Де Йонг откликнулся на подачу с фланга и расстрелял Хандановича.

Севилья – Интер – видео гола де Йонга: