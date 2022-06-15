26-летний хавбек сменил футбольный мяч на оружие и присоединился к спецподразделению KRAKEN "Азов", с которым сейчас защищает Украину в Харьковской области, информирует Sport.ua .

"Неф*г шастать по чужим домам на чужой земле": Зозуля показал, как украинские военные уничтожают россиян

До 24 февраля Похитайло играл за Краматорск, в сезоне 2021/22 провел шесть матчей, в которых отличился одним ассистом. После начала полномасштабного вторжения России Павел принялся волонтерить, а позже отправился на фронт, чтобы уничтожать захватчиков.

К слову, специальное подразделение KRAKEN было создано в апреле как добровольческое подразделение "Азова". Его бойцы уже освободили немало населенных пунктов Харьковской области из-под оккупации путинской армии.