Форвард Фуэнлабрады Роман Зозуля получает красивую благодарность от украинских воинов за помощь в виде видео уничтожения "второй армии мира".

Украинский легионер, который с первых дней полномасштабной войны активно помогает нашим военным дронами, автомобилями, медикаментами и другими важными средствами, опубликовал в своем Facebook видео, на котором происходит ликвидация позиций россиян.

Кукушка с украинской диаспорой в Испании провел благотворительный обед в поддержку Украины

Пост сопровождается эффектным текстом: "Есть народная примета: если у тебя в небе есть дополнительная пара глаз, то на земле рашистские ублюдки начинают хорошо гореть. А еще есть украинская народная мудрость: неф*г шастать по чужим домам на чужой земле – целее будешь.

Мы с Народной армией очень верим в приметы, а еще больше – в наших защитников. Поэтому отправляем им лучших соколят в поддержку. Наши дроны уже на передовой и уже транслируют красивую картинку".