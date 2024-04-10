Даллас не играл последние два года из-за травмы колена, которую получил в матче АПЛ с Манчестер Сити в апреле 2022 года. "Теперь я должен признать тот факт, что мое колено получило непоправимое повреждение, и я не вернусь, чтобы играть в профессиональный футбол", – заявил Стюарт.

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Даллас перебрался в Брентфорд в 2012 году, а спустя три года оказался в Лидсе, за который провёл 266 матчей и забил 28 мячей. Лидс назвал его "клубной легендой". Стюарт дебютировал за сборную Северной Ирландии в 2011 году, и с тех пор сыграл 62 матча и забил 3 мяча. Он противостоял Украине на Евро-2016.

В 2021 году Стюарт запомнился эффектным трюком в противостоянии с полузащитником сборной Украины Николаем Шапаренко – хавбек Лидса оставил "динамовца" в дураках.

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