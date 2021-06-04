Защитник Северной Ирландии Стюарт Даллас стал главным позитивом британцев в товарищеской встрече против Украины.

Шапаренко в игре против Северной Ирландии / Press Eye

Одна из главных звезд Северной Ирландии Стюарт Даллас продемонстрировал свой высокий уровень в поединке с Украиной, а его жертвой стал Шапаренко.

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В одном из эпизодов во втором тайме ирландец непринужденно прокинул мяч между ног украинскому хавбеку, после чего продолжил атаку.

Напомним, сборная Украины минимально обыграла Северную Ирландию благодаря голу Александра Зубкова. Последний товарищеский матч перед чемпионатом Европы подопечные Андрея Шевченко проведут уже 7 июня – "сине-желтые" проэкзаменуют Кипр. На Евро-2020 сборная Украины сыграет с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

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