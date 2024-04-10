Даллас не грав останні два роки через травму коліна, якої зазнав у матчі АПЛ із Манчестер Сіті у квітні 2022 року. "Тепер я повинен визнати той факт, що моє коліно отримало непоправне пошкодження, і я не повернуся, щоб грати в професійний футбол", – заявив Стюарт.

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Даллас перебрався до Брентфорда у 2012 році, а через три роки опинився в Лідсі, за який провів 266 матчів і забив 28 м'ячів. Лідс назвав його "клубною легендою". Стюарт дебютував за збірну Північної Ірландії 2011 року, і відтоді зіграв 62 матчі та забив 3 м'ячі. Він протистояв Україні на Євро-2016.

2021 року Стюарт запам'ятався ефектним трюком у протистоянні з півзахисником збірної України Миколою Шапаренком – хавбек Лідса пошив "динамівця" в дурні.

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