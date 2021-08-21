Киевский клуб не выдержал конкуренции в попытке подписать очередного легионера из Бразилии.

Атакующий полузащитник Атлетико Паранаэнсе Витиньо не будет выступать в УПЛ. 22-летний игрок решил продолжить свою карьеру во французском Бордо, сообщает Globo.com.

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Жирондинцы выложат за новичка 10 млн евро. По информации издания, Шахтер и Динамо предлагали Витиньо и клубу более выгодные финансовые условия, но желание самого игрока выступать в Лиге 1 стало решающим фактором. В понедельник футболист вылетит во Францию ​​на медосмотр.

Напомним, в текущем сезоне бразилец сыграл 27 матчей за Атлетико Паранаэнсе, записав в свой актив 9 голов и 4 ассиста. Transfermarkt оценивает игрока в 3,5 млн евро.

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