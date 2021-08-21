Київський клуб не витримав конкуренції у спробі підписати чергового легіонера з Бразилії.

Атакувальний півзахисник Атлетіко Паранаенсе Вітінью не виступатиме в УПЛ. 22-річний гравець вирішив продовжити свою кар'єру у французькому Бордо, повідомляє Globo.com.

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Жирондинці викладуть за новачка 10 мільйонів євро. За інформацією видання, Шахтар і Динамо пропонували Вітінью та клубу вигідніші фінансові умови, але бажання самого гравця виступати у Лізі 1 стало вирішальним фактором. У понеділок футболіст вилетить до Франції на медогляд.

Нагадаємо, у поточному сезоні бразилець відіграв 27 матчів за Атлетіко Паранаенсе, записавши до свого активу 9 голів та 4 асисти. Transfermarkt оцінює гравця на 3,5 млн євро.

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