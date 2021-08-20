"Бело-синие" сделали предложение Атлетико Паранаэнсе по атакующему хавбеку Витиньо, утверждает телеграм-канал Динамо Киев Inside. Сумма трансфера может составить 3,8 млн евро.

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Источник отмечает сразу 4 фактора, которые способствуют подписанию бразильца. Во-первых – его контракт с Атлетико заканчивается через год. Конкурент киевлян за вингера, Бордо, выпал из борьбы за футболиста, а сам Луческу не против кандидатуры Витиньо. Кроме этого, Динамо будто бы получило предложения по двум легионерам, выступающих на позиции вингера.

К слову, в текущем сезоне бразилец сыграл 27 матчей за Атлетико Паранаэнсе, записав в свой актив 9 голов и 4 ассиста. Витиньо выступает как на позиции атакующего хавбека, а также может сыграть на обоих флангах атаки.

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