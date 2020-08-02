Хау покинул Борнмут – вылет из АПЛ разорвал 8-летний союз тренера и клуба

Контракт 42-летнего специалиста расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт "вишен".

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Борнмут занял 18 место в прошлом сезоне АПЛ и вылетел в Чемпионшип. Хау отдал клубу 11 лет карьеры игрока, а потом начал в нем и путь тренера. Сначала был период с 2008 по 2011-й, провал в Бернли, и возвращение к "вишням" в 2012-м. За несколько лет под руководством молодого специалиста Борнмут прошел путь от третьего дивизиона до АПЛ, где смог закрепиться и стать крепким середняком. Впрочем, текущая кампания выдалась для команды неудачной, что привело к вылету.

Напомним, двумя другими неудачниками сезона в английской Премьер-лиге стали Норвич и Уотфорд.

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