Экс-тренер Реала возглавил Бирмингем

Украина — 17:10 17974
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"Луческу может продать Цыганкова": состав и трансферы Динамо глазами ведущего СМИ, близкого к румыну
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Машина смерті в атаці Динамо, король повітря із Карпат: призовий кросворд від головного редактораОвертайм — 14:00 7812
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Вольфсбург провел спарринг с Лейпцигом перед выездом в Украину – у "волков" есть очень проблемная позицияЛига Европы — 30 июль 2696
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Ярмоленко врізався у пам'ять фанам Вест Хема, туманне майбутнє Зінченка, Ліверпуль втілив мрію – ревю сезону АПЛАнглия — 30 июль 12463
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Луческу провел первую тренировку в Динамо – появились фотоУкраина — 30 июль 22123