Экс-тренер Реала возглавил Бирмингем

Контракт испанца рассчитан на три года, сообщает официальный сайт бирмингемского клуба.

Лидс готов пролонгировать соглашение с Бьелсой

Бирмингем завершил сезон провальной серией из 14 матчей без побед в Чемпионшипе, но все-таки опередил зону вылета на два очка. Ужасные результаты заставили руководство "синих" искать нового тренера, и выбор остановился на Каранке.

Напомним, 46-летний специалист помогал Моуринью в Реале, а также имел опыт самостоятельной работы с двумя английскими клубами – Мидлсбро и Ноттингем Форрест.

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