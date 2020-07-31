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Экс-тренер Реала возглавил Бирмингем

21:33 - Читати українською
Экс-тренер Реала возглавил Бирмингем
Моуринью и Каранка / Getty Images

Бирмингем решил назначить Айтора Каранку новым главным тренером.

Контракт испанца рассчитан на три года, сообщает официальный сайт бирмингемского клуба.

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Бирмингем завершил сезон провальной серией из 14 матчей без побед в Чемпионшипе, но все-таки опередил зону вылета на два очка. Ужасные результаты заставили руководство "синих" искать нового тренера, и выбор остановился на Каранке.

Напомним, 46-летний специалист помогал Моуринью в Реале, а также имел опыт самостоятельной работы с двумя английскими клубами – Мидлсбро и Ноттингем Форрест.

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Теги
Англия Чемпионшип Бирмингем Бирмингем Айтор Айтор Каранка
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