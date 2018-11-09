Хау опередил Гвардиолу и Сарри в борьбе за награду лучшему тренеру октября в АПЛ

Стало известно имя специалиста, который стал лучшим тренером английской Премьер-лиги в октябре.

В голосовании победил наставник Борнмута Эдди Хау, который сумел опередить таких специалистов, как Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити), Маурицио Сарри (Челси) и Крис Хьютон (Брайтон).

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Под его руководством "вишенки" в прошлом месяце провели четыре матча, в которых одержали три победы – над Кристал Пэлас, Уотфордом и Фулхэмом, а еще один матч сыграли вничью с Саутгемптоном.

Борнмут после 11 туров занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в своем активе 20 очков.

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