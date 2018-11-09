Манчестер Сити тайно платил Манчини вдвое большую зарплату, – Football Leaks

Манчестер Сити скрывал настоящую зарплату главного тренера Роберто Манчини, который возглавлял "горожан" с 2009 по 2013 год.

По информации Football Leaks, общая сумма, которую ежегодно получал итальянский специалист, составила 3,2 млн фунтов. Однако по условиям контракта тренер должен был получать 1,45 млн фунтов.

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Остальные 1,75 млн фунтов Манчини получал через клуб из ОАЭ Аль-Джазира, который также принадлежит владельцу Манчестер Сити шейху Мансуру. Отмечается, что эта сумма выплачивалась итальянцу якобы за услуги специального советника.

Манчестер Сити под руководством Манчини по одному разу выиграл английскую Премьер-лигу, Кубок и Суперкубок страны. Сейчас специалист возглавляет сборную Италии.

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