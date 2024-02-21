“В прошлом году я бы назвал Черноморец. Аталанту можно вспомнить. Противные команды, которые 1:1 играют. У них много минусов, но если находят свою игру, то ломают любую тактику.

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Самый атмосферный стадион, кроме Донбасс Арены? Из последних выделю Селтик Парк. Давно не было такого, что еще в раздевалке слышно пение стадиона. Мы потом смотрели видео их перфомансов, но все слышно даже в подтрибунке – все дрожит, такая поддержка. Еще понравилась идея стадиона. Фасад оставили старым, историческим, а сам стадион новый. Просто бомба, класс", – признался Степаненко в интервью пресс-службе Шахтера.

Добавим, что "горняки" в нынешнем сезоне еще не встречались с Черноморцем, но впереди 3 поединка. Кроме двойной дуэли в УПЛ, командам предстоит полуфинал Кубка Украины.

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