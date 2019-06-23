Харт может оказаться в Лилле

Голкипер английского Бернли Джо Харт в летнее трансферное окно может перебраться во французскую Лигу 1.

Экс-голкипер сборной Англии попал в сферу интересов Лилля, сообщает Daily Mail.

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По информации издания, Бернли готов отпустить Харта бесплатно, если у него будут предложения о переходе. Такая позиция "бордовых" может помочь сенсационному возвращению 32-летнего вратаря в Лигу чемпионов. Лилль летом может продать своего основного голкипера Майка Меньяна, а Харт – основной претендент ему на замену.

В сезоне 2018/19 Джо Харт провел 19 матчей в АПЛ, в 4-х из которых не пропускал. Он начинал сезон в статусе основного, но во второй части чемпионата проиграл конкуренцию Тому Хитону. Ранее англичанин играл за Шрусбери, Манчестер Сити, Бирмингем, Торино, Вест Хэм и ряд других клубов.

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