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Харт може опинитися в Ліллі

11:16 109 Читать на русском
Харт може опинитися в Ліллі
Джо Харт / Reuters

Голкіпер англійського Бернлі Джо Харт у літнє трансферне вікно може перебратися до французької Ліги 1.

Екс-голкіпер збірної Англії потрапив до сфери зацікавлень Лілля, повідомляє Daily Mail.

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За інформацією видання, Бернлі готовий відпустити Харта безкоштовно, якщо той матиме пропозиції переходу. Така позиція "бордових" може посприяти сенсаційному поверненню 32-річного воротаря до Ліги чемпіонів. Лілль влітку може продати свого основного кіпера Майка Меньяна, а Харт – основний претендент йому на заміну.

У сезоні 2018/19 Джо Харт провів 19 матчів в АПЛ, у 4-х із яких не пропускав. Він починав сезон у статусі основного, але в другій частині чемпіонату програв конкуренцію Тому Хітону. Раніше англієць грав за Шрусбері, Манчестер Сіті, Бірмінгем, Торіно, Вест Хем і низку інших клубів.

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Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Джо Харт Джо Харт Лілль Лілль Бернлі Бернлі Франція
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