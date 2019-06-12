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Веа-младший близок к переходу в Лилль

19:23 36 Читати українською
Веа-младший близок к переходу в Лилль
Тимоти Веа / AP

Форвард французского Пари Сен-Жермен Тимоти Веа в летнее трансферное окно может перебраться в Лилль.

Сын обладателя "Золотого мяча-1995" Джорджа Веа близок к уходу из ПСЖ, сообщает L'Equipe.

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Главный претендент на 19-летнего нападающего сборной США – вице-чемпион Франции Лилль. "Доги" вынуждены искать новые опции для атаки перед стартом в групповом этапе Лиги чемпионов из-за возможной потери своей главной звезды Николя Пепе, за которым охотятся европейские топ-клубы.

Веа-младший неплохо себя проявил в аренде в Селтике во второй половине сезона, забив 4 мяча в 15-ти матчах. По информации издания, Лилль готов предложить форварду 5-летний контракт.

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