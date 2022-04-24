"Мы понимаем, что есть россияне, которые свою позицию демонстрируют, не молчат, таких россиян я уважаю. Как их не уважать?

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Они молодцы, потому что понимают, что за эти слова им что-нибудь будет, они показывают свою позицию. А те, кто молчит... Это орки, чистые орки. Это не люди.

Они сами сначала что-то делают, а потом говорят, что это фейки или что это наши сделали. До этого никто ничего не делал, а теперь, когда они пришли, мы резко начали убивать своих. Понимаете, на какую аудиторию это работает? И на большинство это влияет! Поэтому орки, чистые орки", – сказал Харатин в интервью SportArena.

Напомним, украинцы уже 60-й день мужественно защищают свою родину от вторжения российских оккупантов. Весь мир объединился против кровавого нападения Путина и Ко и пытается всячески помогать и поддерживать наше государство.

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