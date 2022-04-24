"Я страдаю именно потому, что сделала Россия. Я вижу себя украинцем. Все в моем штабе тоже чувствуют себя украинцами.

Де Дзерби: Я готов тренировать Шахтер год бесплатно

Нам тоже очень больно из-за того, что происходит. Можно сказать, что я смотрю на русских как на врагов. Врагов, желающих забрать свободу Украины. Я работал в Украине, я жил в Украине, и из-за агрессии России я был вынужден покинуть Украину. Поэтому это нормально, что они мои враги", – сказал Де Дзерби в программе "Денисов Timе".

Напомним, итальянский специалист покинул Украину в первую неделю войны. После возвращение на родину, Роберто получал много предложений для продолжения тренерской карьеры, но всем отказывал. В настоящее время Де Дзерби вместе с Шахтером в Европе готовится к очередному поединку в рамках благотворительного турне.

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