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Харатин сломали нос в матче Кубка Венгрии

17:45 28 Читати українською
Харатин сломали нос в матче Кубка Венгрии
Игорь Харатин / Fradi

Об этом хавбек Ференцвароша Игорь Харатин сообщил в своем Instagram.

Игорь Харатин сломал нос в недавнем матче Ференцвароша в Кубке Венгрии. Об этом игрок сообщил в своем Instagram, выложив сторис из больницы.

Ребров: Ференцварош вылетел из Кубка Венгрии на 7-й минуте матча

Отметим, что Харатин, как и другой украинец в составе Ференцвароша Иван Петряк провели на поле все 90 минут, а их команда в меньшинстве уступила Види со счетом 2:0 и вылетела из Кубка Венгрии.

Теги
Мир Ференцварош Ференцварош Игорь Харатин Игорь Харатин
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