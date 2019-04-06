Харатин сломали нос в матче Кубка Венгрии

Об этом хавбек Ференцвароша Игорь Харатин сообщил в своем Instagram.

Игорь Харатин сломал нос в недавнем матче Ференцвароша в Кубке Венгрии. Об этом игрок сообщил в своем Instagram, выложив сторис из больницы.

Ребров: Ференцварош вылетел из Кубка Венгрии на 7-й минуте матча

Отметим, что Харатин, как и другой украинец в составе Ференцвароша Иван Петряк провели на поле все 90 минут, а их команда в меньшинстве уступила Види со счетом 2:0 и вылетела из Кубка Венгрии.