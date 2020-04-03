Харатин шокировал новым брутальным имиджем – пострадала жена

Хавбек Ференцвароша Игорь Харатин решился на серьезное изменение стиля, пока приходится сидеть на карантине.

Чемпион Венгрии взял пример с многих других футболистов и полностью сбрил голову.

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"Теперь в ближайшие несколько недель моя жена будет ходить в супермаркет за продуктами", – пошутил Харатин под фотографией в Instagram. Ранее существенно уменьшали "растительность" на голове Виктор Цыганков, Икер Касильяс, Антони Марсьяль, Эден Азар и другие звезды.

Напомним, Харатин получил дебютный вызов в сборную Украины на мартовские спарринги против Франции и Польши, однако их отменили из-за пандемии коронавируса.

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