Драма для Динамо, (не) бажаний успіх Ліверпуля та чемпіони усіх ліг: як завершиться сезон за бельгійського сценарію

"Футбол 24" розповідає про можливі підсумки європейських першостей після дострокового припинення сезону. Мало сенсацій, але драма в УПЛ.

Бельгія приймає радикальне рішення щодо національної першості. Остерігаючись можливого погіршення ситуації з коронавірусом, там рекомендують визначити переможця після 29 турів. Таким чином, Брюгге оформить 15-е чемпіонство у власній історії, третє – за останні п'ять років. Команда Соболя випереджає свого найближчого переслідувача, Гент, на 15 очок. Долю єврокубкових путівок і боротьби за виживання визначить спеціальна робоча група, яка начебто не проти залишити все, як є. Інші європейські ліги наразі не розглядають схожих заходів, але можливе поширення пандемії COVID-19 загрожує остаточно покінчити з футболом в найближчі місяці. Далі – про те, як бельгійський метод позначився б на інших чемпіонатах.

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Іспанія

Барселона оформить титул навіть попри поразку від Реала на Сантьяго Бернабеу (2:0). Сосьєдад і Севілья довершать лігочемпіонівський подіум. Найбільше не пощастить Атлетіко, якому доведеться задовольнитись Лігою Європи. Компанію "матрацникам" склав би Хетафе та, можливо, переможець національного Кубка. Мальорка, Леганес і Еспаньйол понизяться у класі, а Кадіс, Сарагоса та Альмерія повернуться до еліти. Президент Федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес виключає схожий сценарій, але стрімкий розвиток пандемії ризикує змінити все.

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Англія

Мрія Ліверпуля нарешті стане реальністю. Звісно, це не було б бажане завершення чемпіонського сезону, але позбавити дітище Клоппа заслуженого трофею – просто злочин. Лестер оформить ще один подвиг, посівши високе третє місце і пробившись до Ліги чемпіонів. Челсі складе компанію "лисицям", а майбутнє Манчестер Сіті залежатиме від рішення CAS щодо дискваліфікації з єврокубків. Якщо вирок відтермінують, МЮ відправиться у ЛЄ. Борнмут, Астон Вілла та Норвіч помахають АПЛ на прощання і сповзуть в Чемпіоншип. Натомість Лідс, Вест Бром і переможець плей-оф, який визначається у боротьбі між Фулхемом, Брентфордом, Ноттінгем Форест і Престоном, замінять тріо лузерів. "Дачники" – фаворит у разі скасування плей-офф.

Німеччина

Попри великі проблеми на старті Баварія отримає ювілейну "Срібну салатницю" – 30-й чемпіонський титул. Дортмунд, Лейпциг і Менхенгладбах вирушать разом з мюнхенцями в ЛЧ. Байєр і Шальке потраплять в ЛЄ, а Вердер і Падерборн – вилетять. Майбутнє Дюссельдорфа, який мав би зіграти проти Гамбурга за збереження прописки, залишається під питанням. Білефельд і Штутгарт, лідери другої Бундесліги, піднімаються без жодних умов.

Італія

Ювентус виграє чергове чемпіонство і продовжить домінувати в Серії А. "Б'янконері" випереджають Лаціо з неймовірним Сімоне Індзагі на один бал, але цього виявиться достатньо, щоб загарбати золоті медальки. Інтер та Аталанта – ще два представники Італії в ЛЧ. Команда Маліновського проб'ється туди вдруге поспіль. Рома та Наполі гратимуть в ЛЄ, зважаючи на нинішній сезон – справедливо. Лечче, СПАЛ і Брешія прощаються з елітою, тоді як Беневенто, беззаперечний лідер Серії Б, а також Кротоне – підвищать категорію. Фрозіноне, Порденоне, Спеція, Чітаделла, Салернітана та К'єво повинні були визначити третього щасливчика. У разі припинення змагань омріяний квиток дістанеться підопічним легендарного Алессандро Нести.

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Франція

ПСЖ традиційно виграє золото. Який сюрприз... Це сталося б і без пандемії, адже французькі клуби не мають жодних шансів з необмеженими фінансовими можливостями шейхів. Марсель і Ренн підтримають парижан в ЛЧ, Лілль – потрапляє в ЛЄ. Інші учасники єврокубків досі залежали від фіналів Кубка ліги (ПСЖ – Ліон) та Кубка Франції (ПСЖ – Сент-Етьєн). Якщо ж ці матчі не відбудуться, на поул-позишн – Реймс і Ніцца, п'ята та шоста команди відповідно. Ам'єн і Тулуза покидають найвищий дивізіон, Нім чекає на рішення щодо плей-офф. Лор'ян і Ланс підіймаються в Лігу 1.

Україна

У нас немає жодних питань щодо чемпіона. Недосяжний для інших Шахтар випереджає Зорю, яка йде другою після 23-х турів, на 13 очок. Динамо наразі потрапляє в ЛЄ, але тут розпочинається найцікавіше. Кияни ще мають шанс на ЛЧ, якщо наші футбольні чиновники не врахують перший і єдиний зіграний тур після поділу на шістки. За схожого сценарію Динамо та Зоря міняються місцями. Словом, скандалів не уникнути. Десна з Олександрією в обох випадках залишаються на четвертій і п'ятій позиції відповідно, що гарантує ЛЄ... без несподіванок у фіналі Кубка (умовна перемога Миная, Маріуполя або Ворскли). Карпати вилітають, Рух, Волинь та Інгулець – заходять в УПЛ.

Інші чемпіони

Португалія: Порту

Хорватія: Динамо З

Нідерланди: Аякс

Росія: Зеніт

Сербія: Црвена Звєзда

Данія: Мітьюлланд

Туреччина: Трабзонспор

Шотландія: Селтік

Словенія: Олімпія

Австрія: ЛАСК

Польща: Легія

Швейцарія: Сент-Галлен

Румунія: Клуж

Греція: Олімпіакос

Азербайджан: Карабах

Чехія: Славія

Білорусь: чемпіонат триває, лідирує Мінськ

Ізраїль: Маккабі Тель-Авів

Грузія: Локомотив Тбілісі

Угорщина: Ференцварош

Ірландія: Шемрок Роверс

Північна Ірландія: Лінфілд

Ісландія: не стартувала

Швеція: не стартувала

Латвія: не стартувала

Естонія: зіграно 1 тур

Словаччина: Слован

Литва: Жальгіріс

Боснія: Сараєво

Чорногорія: Будучность

Болгарія Лудогорець

Фінляндія: не стартувала

Молдова: не стартувала

Норвегія: не стартувала

Уельс: Кардіфф Метрополітен

Мальта: Флоріана

Македонія: Вардар

Албанія: Тірана

Вірменія: Арарат

Люксембург: Фола

Кіпр: Омонія

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