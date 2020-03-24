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Харатин порвал сеть своим трюком – шел 8-й день карантина

15:12 156 Читати українською
Харатин порвал сеть своим трюком – шел 8-й день карантина
Игорь Харатин / фото: ФК Ференцварош

Полузащитник Ференцвароша Игорь Харатин не просто поддерживает форму во время карантина, но и выполняет впечатляющие футбольные трюки.

Игорь Харатин продемонстрировал красивый трюк в своем Instagram, подбив мяч и забив через себя, находясь при этом за линией ворот.

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Полузащитник сделал забавную подпись к видео: "Шел восьмой день карантина. Игорь не знал, что уже делать". Известный футбольный портал 433 поделился этим видео, сделав украинца популярным: больше 1,5 млн просмотров всего за 3 часа после публикации.

Напомним, Харатин получил дебютный вызов в сборную Украины, однако из-за вспышки пандемии коронавируса сборы национальной команды перенесли на неопределенный срок. К слову, украинец провел 36 матчей в составе Ференцвароша в текущем сезоне, записав в свой актив гол и 2 ассиста.

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But can you do this ️ @igor_kharatin

Допис, поширений 433 (@433)

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Теги
Мир коронавирус Украинцы за рубежом Видеоновости футбольные курьёзы Ференцварош Ференцварош Игорь Харатин Игорь Харатин Футбольные финты
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