Цыганков побрился налысо, шокировав даже собственную собаку

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков решил кардинально сменить имидж.

Многие футбольные звезды во время вынужденной паузы, вызванной пандемией коронавируса, жалуются, что не могут воспользоваться услугами парикмахера. Полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков подошел к решению данного вопроса хладнокровно и радикально.

Цыганков показал, как выглядел в детстве

22-летний футболист побрился налысо и опубликовал фото новой прически на своей странице в социальной сети Instagram. Забавности фотографии добавила собака, которая на заднем плане не может поверить своим глазам, ведь привыкла видеть хозяина несколько иным.

Динамо – в топ-5 Европы по важному показателю, Шахтер – вторая самая низкая команда континента