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Харатин: Не считаюсь легионером в Венгрии

20:48 110 Читати українською
Харатин: Не считаюсь легионером в Венгрии
Игорь Харатин / фото ФК Ференцварош

Полузащитник Ференцвароша Игорь Харатин рассказал, считается ли легионером в составе венгерского клуба.

"Есть ли у меня венгерские корни? Да. Я в Венгрии не считаюсь легионером, у меня есть венгерские корни. Я здесь местный.

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Есть ли у меня двойное гражданство? Нет, просто я не считаюсь легионером. Когда формируем заявку на игру, надо, чтобы бы было не больше 4-5 игроков иностранцев. Меня указывают венгром", – поделился Харатин в комментарии программе Трендец.

Напомним, Харатин стал игроком Ференцвароша в декабре 2018 года и уже успел стать чемпионом Венгрии.

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Теги
Украинцы за рубежом Ференцварош Ференцварош Игорь Харатин Игорь Харатин Венгрия Мир
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