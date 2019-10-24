Харатин: Ференцварош приехал в Москву только за победой

Украинский полузащитник Ференцвароша Игорь Харатин рассказал о задачах своей команды на матч 3 тура Лиги Европы против московского ЦСКА.

"Мы приехали только за победой. Каждая команда должна ставить такую ​​цель.

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У нас уже была теория по ЦСКА, нам показали сильные и слабые стороны. Это хорошо сбалансированная команда, которая любит атаковать и хорошо использует прессинг. ЦСКА выделяется командными действиями, хотя есть и отдельные игроки высокого уровня, которые выделяются", – цитирует Харатина официальный сайт Ференцвароша.

Напомним, матч ЦСКА – Ференцварош состоится сегодня в Москве, начало – в 19:55.

После двух туров подопечные Сергея Реброва занимают 3 место в группе, имея в своем активе 1 очко. Москвичи очков не набрали, поэтому замыкают турнирную таблицу квартета Н.

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