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Харатін: Не вважаюсь легіонером в Угорщині

20:48 659 Читать на русском
Харатін: Не вважаюсь легіонером в Угорщині
Ігор Харатін / фото: ФК Ференцварош

Півзахисник Ференцвароша Ігор Харатін розповів, чи вважається легіонером у складі угорського клубу.

"Чи є в мене угорське коріння? Так. Я в Угорщині не вважаюсь легіонером, бо в мене є угорське коріння. Я тут місцевий.

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Чи є в мене подвійне громадянство? Ні, просто я не вважаюсь легіонером. Коли формуємо заявку на гру, треба, щоб було не більше 4-5 іноземних гравців. Мене вказують угорцем" – поділився Харатін в коментарі програмі Трендець.

Нагадаємо, Харатін став гравцем Ференцвароша в грудні 2018 року і вже встиг стати чемпіоном Угорщини.

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Теги
Ференцварош Ференцварош Українці за кордоном Ігор Харатін Ігор Харатін Угорщина Світ
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