Харатин и Зубков сдержанно ждут золотые медали Ференцвароша – титул можно оформить уже на этой неделе
Легионеры Ференцвароша Александр Зубков и Игорь Харатин не позволяют себе расслабиться перед шансом досрочно выиграть чемпионат Венгрии.
"Каких-то особых ощущений нет, мы идем от игры к игре. Конечно, понимаем, что есть возможность уже в следующем туре выиграть третье подряд чемпионство. Мы будем все для этого делать", – заверил Зубков в комментарии Футбол NEWS.
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"Никакой разницы, даже если мы станем чемпионами, нам все равно нужно играть до последнего тура и выигрывать. Нельзя расслабляться, нужно играть до конца, это наша работа. Мы это любим и должны выигрывать как минимум для наших болельщиков", – Харатин поддержал земляка.
Добавим, что Ференцварош может в третий раз подряд стать чемпионом уже 10 апреля. Для этого команде Реброва нужно победить Академию Пушкаша, которая с 13 очками отставания является главным преследователем.
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