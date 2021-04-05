"Каких-то особых ощущений нет, мы идем от игры к игре. Конечно, понимаем, что есть возможность уже в следующем туре выиграть третье подряд чемпионство. Мы будем все для этого делать", – заверил Зубков в комментарии Футбол NEWS.

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"Никакой разницы, даже если мы станем чемпионами, нам все равно нужно играть до последнего тура и выигрывать. Нельзя расслабляться, нужно играть до конца, это наша работа. Мы это любим и должны выигрывать как минимум для наших болельщиков", – Харатин поддержал земляка.

Добавим, что Ференцварош может в третий раз подряд стать чемпионом уже 10 апреля. Для этого команде Реброва нужно победить Академию Пушкаша, которая с 13 очками отставания является главным преследователем.

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