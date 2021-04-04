Ференцварош в матче 27-го тура чемпионата Венгрии уничтожил Будафок. Читайте отчет о встрече на "Футбол 24".

Чемпионат Венгрии 2020/21, 27-й тур

Будафок – Ференцварош – 0:4

Голы: Узуни, 55, (пен.), Боли, 61, Шигер, 88, Хараишвили, 90

Удаление: Хусти, 57 (Будафок)

Ференцварош на правах фаворита захватил инициативу с начала поединка, однако Будафок держался в течение первого тайма. А вот после перерыва аутсайдер допустил ошибку – Хусти сфолил в штрафной, а Узуни реализовал пенальти.

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Через 2 минуты Хусти получил вторую желтую, после чего Будафок откровенно посыпался. Боли удвоил преимущество на 61 минуте, а в конце встречи Шигер и Хараишвили добили соперника. Добавим, что Игорь Харатин провел на поле весь матч, а вот Зубков не попал даже в заявку.

Таким образом, Ференцварош набрал 64 очков и оторвался от преследователей, Будафок с 26 пунктами остался предпоследним.

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