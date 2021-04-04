Аталанта разобралась с Удинезе в 29-м туре чемпионата Италии и поднялась на чистое третье место турнирной таблицы (правда, у Ювентуса еще есть матч в запасе против Наполи). Победа позволила команде Джан Пьеро Гасперини набрать важные очки в борьбе за место в Лиге чемпионов 2021/22. От Милана, который идет вторым и регулярно теряет очки, "Богиню" отделяют только два пункта – невероятная плотность в верхней половине таблицы!

Ассисты Малиновского в видеообзоре матча Аталанта – Удинезе – 3:2

Одним из героев поединка против Удинезе стал Руслан Малиновский. Появление украинца в стартовом составе несколько удивило, поскольку полузащитник в течение недели трижды сыграл полные матчи за национальную сборную в отборе на ЧМ-2022. Ожидалось, что уставший Малиновский получит отдых от Гасперини, но у тренера было свое мнение. Руслан вышел с первых минут на позиции одного из трех атакующих хавбеков, действуя ближе к правому флангу, однако регулярно смещался в центр, на позицию десятки. В конце концов, мудрый наставник Аталанты в который раз оказался прав – именно оттуда полузащитник сборной Украины принял непосредственное участие в двух забитых мячах. В первом тайме Руслан оформил голевой пас на Луиса Муриэля, а после перерыва классно ассистировал на другого колумбийца – Дувана Сапату. 3:2 – победа Аталанты, которая в итоге может оказать решающее значение при распределении мест в Лигу чемпионов. Тем более, с учетом очередных потерь конкурентов – Милана, Ювентуса и Ромы.

Очевидно, что Малиновский получил положительные отзывы и высокие оценки за свою игру. Неудачные результаты сборной Украины в мартовских матчах не смутили Руслана, который провел очередной классный поединок в Италии, отыграв 78 минут. 8.4 от Sofa Score – второй лучший балл в матче после Луиса Муриэля, который забил два гола. Высокие 84% точности пасов, 6 ключевых передач и "ассистентский дубль" – вчера украинец продемонстрировал топ-класс в атаке. Но отметим и определенный негатив – 18 потерь мяча (больше всех в команде вместе с Муриэлем, который отыграл на полчаса меньше) и катастрофа в единоборствах (два выигранных из одиннадцати). Вероятно, такие низкие показатели связаны с определенной усталостью Руслана, который провел четвертый матч за 10 дней. Но в атаке свое дело уроженец Житомира сделал топово.

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Почему он так не играл за сборную, спросите? Да играл. Тот же пас на Зубкова в матче с Казахстаном был ничем не хуже, чем вчера на Муриэля. Кто виноват, что "сине-желтые" транжирили массу роскошных моментов, в отличие от безжалостных колумбийских киллеров Муриэля и Сапаты?

WhoScored был солидарен – 8.3 (тоже вторая оценка после Муриэля). InStat определил, что Малиновский провел свой лучший матч в текущем сезоне. По крайней мере, украинец получил сразу 408 баллов – пока самый высокий личный показатель в кампании 2020/21.

Малиновский прокомментировал свое супервыступление в матче с Удинезе

Профильный CalcioAtalanta оценил Руслана в 6.5 – четвертый балл в составе Аталанты. "Оппоненты, как могли, пытались ограничить ему пространство для удара, хотя однажды он все же опасно пробил. Но Малиновский вовремя понял, что может войти в протокол в статусе ассистента, а Муриэлю нужна передача", – подытоживает Альберто Джамбруно игру украинца. Правда, такая оценка возмутила читателей сайта. "Кто составлял этот рейтинг? Малиновский отдал два ассиста. Автор в тот момент, наверное, спал". "Малиновский оформил роскошные ассисты. Он куда лучше Иличича", "Его способности были известны давно, но именно сейчас Малиновский принимает лучшие решения", – болельщики Аталанты были удивлены такими оценками.

Редакция TuttoAtalanta поставила Руслану 7.5. "Двумя ассистами продемонстрировал, что находится в прекрасной форме. Гасперини молодец, что продолжил доверять ему после изнурительных матчей и неудачных результатов сборной Украины".

Такую же оценку (7.5) Малиновский получил и от Gazetta dello Sport, которая считает игру с Удинезе лучшим матчем сезона для украинца. "Две роскошные голевые передачи – особенно на Сапату. Этот пас буквально ослепляет. А еще был почти ассист на Пессину, который, к сожалению, упустил свой шанс", – порция комплиментов для Руслана от ведущего издания Италии.

Наконец, официальный Twitter Аталанты тоже не жалел добрых слов для Руслана. "Отлично. Мировой класс от него сегодня".

Заметим, матч с Удинезе стал 33-м поединком Малиновского за Аталанту в текущем сезоне (из них 27-м – в чемпионате Италии). В активе украинского полузащитника 4 гола (3 – в Серии А) и 6 результативных передач. Результативность несколько ниже, чем в прошлом сезоне – тогда Руслан забил 9 раз в 44-х матчах. Но еще есть время – впереди у бергамасков 9 решающих матчей чемпионата и финал Кубка Италии против Ювентуса, который будет сыгран 19 мая.

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