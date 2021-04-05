"Якихось особливих відчуттів немає, ми йдемо від гри до гри. Звичайно, розуміємо, що є можливість уже в наступному турі виграти третє поспіль чемпіонство. Ми будемо все для цього робити", – запевнив Зубков у коментарі Футбол NEWS.

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"Жодної різниці, навіть якщо ми станемо чемпіонами, нам однаково потрібно грати до останнього туру і вигравати. Не можна розслаблятися, потрібно грати до кінця, це наша робота. Ми це любимо і повинні вигравати щонайменше для наших уболівальників", – Харатін підтримав земляка.

Додамо, що Ференцварош може втретє поспіль стати чемпіоном вже 10 квітня. Для цього команді Реброва потрібно перемогти Академію Пушкаша, яка з 13 очками відставання є головним переслідувачем.

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