Харатін і Зубков стримано чекають золоті медалі Ференцвароша – титул можна оформити вже цього тижня
Легіонери Ференцвароша Олександр Зубков та Ігор Харатін не дозволяють собі розслабитися перед шансом достроково виграти чемпіонат Угорщини.
"Якихось особливих відчуттів немає, ми йдемо від гри до гри. Звичайно, розуміємо, що є можливість уже в наступному турі виграти третє поспіль чемпіонство. Ми будемо все для цього робити", – запевнив Зубков у коментарі Футбол NEWS.
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"Жодної різниці, навіть якщо ми станемо чемпіонами, нам однаково потрібно грати до останнього туру і вигравати. Не можна розслаблятися, потрібно грати до кінця, це наша робота. Ми це любимо і повинні вигравати щонайменше для наших уболівальників", – Харатін підтримав земляка.
Додамо, що Ференцварош може втретє поспіль стати чемпіоном вже 10 квітня. Для цього команді Реброва потрібно перемогти Академію Пушкаша, яка з 13 очками відставання є головним переслідувачем.
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