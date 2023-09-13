Ханданович так и не сумел найти для себя новый клуб с тех пор, как покинул летом Интер на правах свободного агента. Как информирует Il Giornale, 39-летний словенец принял решение завершить игровую карьеру.

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Согласно источнику, Ханданович может остаться в Интере в другой роли. Sky Sport сообщает, что в ближайшие несколько дней бывший вратарь встретится с представителями "нерадзурри" для обсуждения своей будущей должности в клубе.

Ханданович начал игровую карьеру в сезоне 2003/04 в составе Домжале и впоследствии защищал цвета таких клубов, как Загорье, Удинезе, Тревизо, Лацио, Римини и Интер. В составе "нерадзурри" Самир провёл 11 лет и стал клубной легендой. В составе Интера он дважды выигрывал Кубок Италии и один раз становился чемпионом страны.

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