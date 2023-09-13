Хандановіч ухвалив принципове рішення щодо свого майбутнього, – джерело
Екс-воротар Інтера Самір Хандановіч вирішив завершити ігрову кар'єру.
Хандановіч так і не зумів знайти для себе новий клуб відтоді, як покинув влітку Інтер на правах вільного агента. Як інформує Il Giornale, 39-річний словенець ухвалив рішення завершити ігрову кар'єру.
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Згідно з джерелом, Хандановіч може залишитися в Інтері в іншій ролі. Sky Sport повідомляє, що у найближчі кілька днів колишній воротар зустрінеться з представниками "нерадзуррі" для обговорення своєї майбутньої посади в клубі.
Хандановіч розпочав ігрову кар'єру в сезоні 2003/04 у складі Домжале і згодом захищав кольори таких клубів, як Загор'є, Удінезе, Тревізо, Лаціо, Ріміні та Інтер. У складі "нерадзуррі" Самір провів 11 років і став клубною легендою. У складі Інтера він двічі вигравав Кубок Італії і один раз ставав чемпіоном країни.
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