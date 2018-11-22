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Хамес может вернуться в Реал – болельщики поддерживают переход колумбийца

11:06 59 Читати українською
Хамес может вернуться в Реал – болельщики поддерживают переход колумбийца
Хамес Родригес / Фото ФК Бавария

На Бернабеу ожидают возвращения хавбека Хамеса Родригеса из Баварии.

Авторитетное издание AS провело опрос между болельщиками Реала о возвращении Родригеса в ряды мадридского клуба.

Хамес Родригес выбыл до конца года

Большинство сторонников "сливочных", а именно 73,8% (43 тысячи 200 читателей) поддерживают возвращение колумбийца.

Напомним, Хамес уже второй сезон проводит в Баварии на правах аренды. Неудачи мадридского клуба и конфликт Родригеса с наставником мюнхенцев Нико Ковачем подогревают возможность появления колумбийца на Бернабеу.

В текущем сезоне Бундеслиги Хамес провел 8 матчей, в которых отметился тремя голами и одним ассистом.

Бавария не собирается выкупать Хамеса, – Bild

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