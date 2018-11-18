Хамес Родригес выбыл до конца года

Стало известно, на какой срок выбыл хавбек Баварии Хамес Родригес, получивший травму.

Ожидается, что хавбек Баварии Хамес Родригес из-за травмы колена не сможет выйти на поле до конца года, сообщает Marca. Сейчас хавбек восстанавливается в Мадриде.

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Заметим, что 12 ноября колумбиец на тренировке повредил левый коленный сустав. Ранее сообщалось, что лечение и реабилитация начнется только через 10 дней, до тех пор колено Хамеса должно отдохнуть.

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Напомним, что у Баварии большие проблемы с лазаретом. Травмированы вингеры Кингсли Коман и Арьен Роббен, продолжают восстановление центральные полузащитники Тьяго Алькантара и Корентен Толиссо.