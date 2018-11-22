Хамес може повернутися в Реал – вболівальники підтримують перехід колумбійця

На Бернабеу очікують на повернення хавбека Хамеса Родрігеса з Баварії.

Авторитетне видання AS провело опитування між вболівальниками Реала щодо повернення Хамеса Родрігеса до лав мадридського клубу.

Хамес Родрігес вибув до кінця року

Більшість прихильників "вершкових", а саме 73,8 % (43 тисячі 200 читачів) підтримують повернення колумбійця.

Нагадаємо, Хамес вже другий сезон проводить в Баварії на правах оренди. Невдачі мадридського клубу та конфлікт Родрігеса з наставником мюнхенців Ніко Ковачем підігрівають можливість появи колумбійця на Бернабеу.

В поточному сезоні Бундесліги Хамес провів 8 матчів, в яких відзначився трьома голами та одним асистом.

Баварія не збирається викупляти Хамеса, – Bild