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Бавария не собирается выкупать Хамеса, – Bild

15 ноября 23:08 31 Читати українською
Бавария не собирается выкупать Хамеса, – Bild
Хамес Родригес / соцсети

Полузащитник Баварии Хамес Родригес вернется летом 2019 года в мадридский Реал.

Мюнхенская Бавария не планирует тратить деньги на Хамеса Родригеса, сообщает Bild. На Альянц-Арене стремятся инвестировать средства в другом направлении.

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Колумбийский хавбек выступает в Мюнхене на правах двухлетней аренды у мадридского Реала с опцией выкупа. Сейчас игрок проводит второй сезон.

Бавария после 11 туров Бундеслиги отстает от Боруссии Д уже на 7 очков, проиграв очную встречу в Дортмунде.

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